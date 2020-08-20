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Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи

Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Оновлено 16:38 Сьогодні Телеграф Фото: Скриншот
Російського опозиціонера Олексія Навального потрібно евакуювати до Європи, заявив його лікар Ярослав Ашихмин, який спостерігає політика з 2013 року.

"Навального, звичайно, потрібно евакуювати до Європи. Ми намагаємося по своїх каналах домовитися з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони його прийняли. Всі ускладнюється ковідом, але потенційно в Ганновері, де дуже хороша токсикологічна школа, його прийняти можуть", - розповів він в інтерв'ю Медузи.

За словами медика, зараз перед його колегами стоїть два завдання: підтримати життя пацієнта в такому стані і шукати отруйна речовина, "якщо воно було".

"Можливості західних клінік можуть бути вище в плані пошуку конкретного агента. Ви мене повинні почути, я безпосередньо це говорити не можу. Перед лікарями стоїть два завдання: виходжування пацієнта в дуже важкому стані. Це завдання може бути вирішена в Склифе на рівні західних клінік. але є друга задача: пошук речовини, яке, можливо, викликало отруєння ", - резюмував він.

У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального

У четвер вранці прессекретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш передбачає, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Як повідомлялося, сьогодні вранці в Омську здійснив екстрену посадку літак, на якому летів Олексій Навальний. Він був доставлений машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

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Томск, Росія, Отруєння, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
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