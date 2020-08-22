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Головна суперниця Лукашенко не буде повторно боротися за президентське крісло

Головна суперниця Лукашенко не буде повторно боротися за президентське крісло
09:29 Сьогодні Телеграф
Світлана Тіхановська відмовилася від планів знову балотуватися в президенти Білорусі.

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська не боротиметься за місце глави держави, якщо будуть організованості нові вибори.

Про таке своє рішення вона розповіла в інтерв'ю місцевому телеканалу "БелсатТВ".

"Я не планую [балотуватися - ред.] Сама", - заявила Тіхановська.

Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати
На питання, чи буде її чоловік Сергій Тіхановський, який зараз заарештований в Білорусі, балотуватися в президенти країни, вона відповіла так:

"Звільнення політв'язнів - одна з вимог всіх страйкуючих. Це одна з вимог всього білоруського народу".

Тіхановська переконана, що процесом врегулювання ситуації в Білорусі повинні влади республіки без втручань іноземних держав.

"Це питання має вирішуватися всередині країни, без втручання ззовні. І саме тому було створено Координаційну раду, який ми пропонуємо в якості посередника в переговорах з владою для припинення тієї кризи, яка назріла в країні, і для проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів ", - сказала Тіхановська.

Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати

Яка ситуація в Білорусі:

У Білорусі після президентських виборів почалися масові протести. За підсумками ЦВК перемогу здобув Олександр Лукашенко (80,1%), його головний опонент Світлана Тіхановська набрала 10,1%. Люди вийшли на вулиці з вимогою провести нові вибори.

По всій країні почалися масові страйки, робочі великих підприємств, лікарі та діячі мистецтв висунули ряд вимог до Лукашенка.

Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року, він заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. А також, що зміна влади зруйнує економіку країни.

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Вибори, Білорусь, Світлана Тіхановська, Олександр Лукашекнко.

Автор:

Телеграф
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