Головна суперниця Лукашенко не буде повторно боротися за президентське крісло

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська не боротиметься за місце глави держави, якщо будуть організованості нові вибори.
Про таке своє рішення вона розповіла в інтерв'ю місцевому телеканалу "БелсатТВ".
"Я не планую [балотуватися - ред.] Сама", - заявила Тіхановська.
Лукашенко про протести в країні: Це моя проблема, яку я повинен вирішувати
На питання, чи буде її чоловік Сергій Тіхановський, який зараз заарештований в Білорусі, балотуватися в президенти країни, вона відповіла так:
"Звільнення політв'язнів - одна з вимог всіх страйкуючих. Це одна з вимог всього білоруського народу".
Тіхановська переконана, що процесом врегулювання ситуації в Білорусі повинні влади республіки без втручань іноземних держав.
"Це питання має вирішуватися всередині країни, без втручання ззовні. І саме тому було створено Координаційну раду, який ми пропонуємо в якості посередника в переговорах з владою для припинення тієї кризи, яка назріла в країні, і для проведення мирних переговорів, щоб ми разом прийшли до організації нових чесних і прозорих виборів ", - сказала Тіхановська.
Яка ситуація в Білорусі:
У Білорусі після президентських виборів почалися масові протести. За підсумками ЦВК перемогу здобув Олександр Лукашенко (80,1%), його головний опонент Світлана Тіхановська набрала 10,1%. Люди вийшли на вулиці з вимогою провести нові вибори.
По всій країні почалися масові страйки, робочі великих підприємств, лікарі та діячі мистецтв висунули ряд вимог до Лукашенка.
Світлана Тіхановська заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм". Вона звернулася до Євросоюзу з проханням не визнавати вибори.
Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року, він заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. А також, що зміна влади зруйнує економіку країни.