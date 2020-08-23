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Зеленський дав пораду Лукашенко: Проведіть повторні вибори

Зеленський дав пораду Лукашенко: Проведіть повторні вибори
Оновлено 12:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Олександру Лукашенку слід протягом місяця провести повторні президентські вибори в країні за участю міжнародних спостерігачів.

Главі білоруського держави Олександру Лукашенку варто було б провести повторні вибори в республіці.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.

Також Зеленський зазначив, що новий виборчий процес повинен проходити за участю міжнародних спостерігачів.

"Уявімо, що я впевнена людина. Я впевнений у виборі народу. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав:" протягом місяця буде нове голосування. І я беру участь в нових виборах. Хто ще хоче брати участь - вперед ", - сказав Зеленський.

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Що відбувається в Білорусі?

У неділю, 9 серпня, в Білорусі пройшли президентські вибори, згідно з результатами яких перемогу отримав чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Велика частина громадян не повірила в правдивість результатів голосування і вийшли протестувати на вулиці, де отримали потужний відсіч силовиків.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановском заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

19 серпня саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента цієї країни.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року, він заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. А також, що зміна влади зруйнує економіку країни.

Російська Федерація готова надати допомогу у врегулюванні конфлікту в Білорусі. Така допомога може бути надана, якщо керівництво Білорусі зробить відповідний запит.

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Вибори, Володимир Зеленський, Білорусь, Олександр Лукашенко, Протести.

Автор:

Телеграф
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