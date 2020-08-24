У бронежилеті і з автоматом в руках: Лукашенко потрапив на камеру біля Палацу незалежності в Мінську (Відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на майданчик до Палацу незалежності.

Телеграм-канал "Пул першого", який імовірно веде прес-секретар президента Білорусі, повідомив, що Лукашенко прилетів до Палацу незалежності, а не евакуювався звідти, як повідомляли раніше. Про це повідомляє TUT.by.

На опублікованих кадрах у нього в руках автомат Калашникова, правда без магазину.

АААААА. Пресс-служба Лукашенко запустила видео, что он сам прилетел ко Дворцу Независимости.

ОН С АВТОМАТОМ!!!!! pic.twitter.com/0cNXFaVNiU — Vladlen Los (@VladlenLos) August 23, 2020

Еще одно видео, где Лукашенко идет с автоматом в руках по территории Дворца независимости. Он говорит кому-то «Отстань» и уточняет «Там никого не осталось, да?» pic.twitter.com/o8gwL8E3R3 — TUT.BY (@tutby) August 23, 2020

Як повідомлялося раніше, до палацу президента Білорусі Олександра Лукашенко прибув вертоліт. За повідомленнями в Телеграм-каналах, його збираються евакуювати.

Раніше на площі Незалежності в столиці Білорусі зібралося більше ста тисяч чоловік.

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