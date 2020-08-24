Скачать
Понеділок, 24.08.2020
"Тримаємо на паузі": представників ЗМІ поки не пускатимуть в Раду
"Тримаємо на паузі": представників ЗМІ поки не пускатимуть в Раду
"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752
"Після потрапляння першої ракети пасажири були ще живі": в Ірані розкрили нові подробиці трагедії рейсу PS752
Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)
Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)
24 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
24 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

"Сильна заява" Москві: клініку в Берліні, куди доставили Навального, взяли під охорону

"Сильна заява" Москві: клініку в Берліні, куди доставили Навального, взяли під охорону
Оновлено 07:46 Сьогодні Телеграф Укринформ
Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого доставили з підозрою на отруєння в клініку "Шаріте" в Берліні, знаходиться в Німеччині, як "гість канцлера" Ангели Меркель. На думку аналітика суспільно-правового телеканалу ZDF Тео Коля, такий статус дає можливість виділити йому державну охорону.

Коль з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН відзначає, що це не є якимось "політичним сигналом, але бюрократичним трюком, щоб російський політик отримав кращий захист".

Поблизу клініки чергують правоохоронці. Це свідчить про те, що ризик для Навального оцінюється як досить високий, відзначає видання. Також журналіст допускає, що надання Навальному правоохоронні органи мають охороняти може розглядатися як "сильна заява" і "послання" Москві.

Федеральний уряд утримується від офіційних коментарів щодо можливого отруєння Навального і його ймовірних причин. Там тільки бажають Навальному одужання і говорять про необхідність ретельного розслідування. Зокрема, про важливість відповіді "на питання про різке погіршення здоров'я" Навального заявив і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він закликав усіх, хто може прояснити ситуацію, зробити це.

Як повідомлялося раніше, Меркель особисто не вела переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про відправку Навального з Омська в Берлін, але посередницьку роль в цьому, за даними ЗМІ, міг зіграти президент Фінляндії Саулі Нііністе, який спочатку обговорив ситуацію з Меркель, а потім дзвонив Путіну .

Навальний впав у кому і підключений до апарату ШВЛ

Вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, в якому був Олексій Навальний. Опозиціонеру різко стало погано. Його доставили машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Після цього прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Вона висловила припущення, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Лікар Навального після обстеження Ярослав Ашихмин заявив, що його потрібно евакуювати до Європи.

22 серпня, медичний літак Bombardier Challenger 604 успішно доставив Навального в аеропорт Берліна.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Німеччина, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Сильна заява" Москві: клініку в Берліні, куди доставили Навального, взяли під охорону
02 Стаканчик води зранку допоможе зміцнити здоров'я: користь для організму
03 З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle
04 У бронежилеті і з автоматом в руках: Лукашенко потрапив на камеру біля Палацу незалежності в Мінську (Відео)
05 Едгар - Муньос на турнірі UFC on ESPN 15: думки суддів розділилися (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора
Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора
Рада займеться питанням держбюджету - 2021
Рада займеться питанням держбюджету - 2021
Сьогодні - День Державного прапора України
Сьогодні - День Державного прапора України
З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle
З днем народження, Україно: Google відзначив День Незалежності України святковим Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся