"Сильна заява" Москві: клініку в Берліні, куди доставили Навального, взяли під охорону

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого доставили з підозрою на отруєння в клініку "Шаріте" в Берліні, знаходиться в Німеччині, як "гість канцлера" Ангели Меркель. На думку аналітика суспільно-правового телеканалу ZDF Тео Коля, такий статус дає можливість виділити йому державну охорону.

Коль з посиланням на Міністерство внутрішніх справ ФРН відзначає, що це не є якимось "політичним сигналом, але бюрократичним трюком, щоб російський політик отримав кращий захист".

Поблизу клініки чергують правоохоронці. Це свідчить про те, що ризик для Навального оцінюється як досить високий, відзначає видання. Також журналіст допускає, що надання Навальному правоохоронні органи мають охороняти може розглядатися як "сильна заява" і "послання" Москві.

Федеральний уряд утримується від офіційних коментарів щодо можливого отруєння Навального і його ймовірних причин. Там тільки бажають Навальному одужання і говорять про необхідність ретельного розслідування. Зокрема, про важливість відповіді "на питання про різке погіршення здоров'я" Навального заявив і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він закликав усіх, хто може прояснити ситуацію, зробити це.

Як повідомлялося раніше, Меркель особисто не вела переговори з президентом РФ Володимиром Путіним про відправку Навального з Омська в Берлін, але посередницьку роль в цьому, за даними ЗМІ, міг зіграти президент Фінляндії Саулі Нііністе, який спочатку обговорив ситуацію з Меркель, а потім дзвонив Путіну .

Вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, в якому був Олексій Навальний. Опозиціонеру різко стало погано. Його доставили машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Після цього прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Вона висловила припущення, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Лікар Навального після обстеження Ярослав Ашихмин заявив, що його потрібно евакуювати до Європи.

22 серпня, медичний літак Bombardier Challenger 604 успішно доставив Навального в аеропорт Берліна.