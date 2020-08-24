У Білорусі затримано членів президії Координаційної ради

Співробітники правоохоронних органів затримали в Мінську членів президії Координаційної ради опозиції Білорусії Сергія Дилевського і Ольгу Ковалькову.

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковалькової в Facebook.

Повідомляється, що члени президії ради були затримані біля прохідної Мінського тракторного заводу.

"Вони приїхали поговорити перед прохідною зі страйкарями робочими і заступником генерального директора по ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки. У неділю, 23 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч чоловік. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив учасникам протестів застосуванням армії, в разі "порушення порядку і спокою" біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні.

Раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.

Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".

15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно.

На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотого і білявий" солдатами НАТО.

Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.