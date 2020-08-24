У Білорусі затримано членів президії Координаційної ради

У Білорусі правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.
Про це йдеться на сторінці Ольги Ковалькової в Facebook.
Повідомляється, що члени президії ради були затримані біля прохідної Мінського тракторного заводу.
"Вони приїхали поговорити перед прохідною зі страйкарями робочими і заступником генерального директора по ідеології. Співробітники ОМОН звинуватили їх в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком", - йдеться в повідомленні.
9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні третій тиждень тривають протести і страйки. У неділю, 23 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч чоловік. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив учасникам протестів застосуванням армії, в разі "порушення порядку і спокою" біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні.
Раніше Лукашенко заявляв, що проти Білорусі застосовують традиційний сценарій кольорових революцій, але ситуація особлива тим, що в гру вступили зовнішні сили.
Також він стверджує, що для координації протестів нібито створений якийсь "спеціальний центр під Варшавою".
15 серпня Лукашенко розпорядився перекинути вітебських десантників до західного кордону, в Гродно.
На наступний день він виступив на мітингу в його підтримку і налякав присутніх "чорношкірими, жовторотого і білявий" солдатами НАТО.
Відповідаючи на заяву Лукашенка, прес-секретар НАТО зазначила, що нарощування угруповання сил Альянсу в регіоні не відбувається.