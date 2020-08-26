ЗМІ: ЄС може ввести санкції проти "близько дюжини" білоруських чиновників, але Лукашенко в список не потрапляє

Списку санкцій ЄС проти білоруських чиновників може включати в себе 15-20 чоловік, проте президента Олександра Лукашенка вони "поки" не торкнуться.

Про це в своєму Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що 15-20 чоловік з Білорусі потраплять під санкції ЄС, я чув, що" близько дюжини ". У будь-якому випадку це невелике число, але ідея полягає в тому, що його можна збільшити в найближчі тижні / місяці" , - написав журналіст.

Він також повідомив сьогодні, що санкції ЄС щодо Білорусі повинні бути узгоджені і готові орієнтовно на наступному тижні.

"Схоже, Лукашенко поки не буде, але все ще може змінитися", - зазначив Йозвяк.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами президентських виборів. Силовики застосовували проти учасників мирних протестів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Під час акцій було затримано більше 6,7 тис. Чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, правозахисники повідомляють про п'ять загиблих. А цієї неділі в Мінську пройшов наймасштабніший за весь час політичної кризи протестний марш.