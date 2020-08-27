"У відкриту говорять, сплять і бачать": Лукашенко звинуватив Польщу в намірі приєднати Гродненську область

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в намірі нібито приєднати Гродненську область.

На його думку, проти його режиму йде гібридна війна.

Про це він заявив на нараді з членами уряду в Мінську, передає БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що на сьогодні розгортається певний етап гібридної війни проти Білорусі. Він підкреслив, що сусідні країни після заяв про необхідність повторних виборів в Білорусі почали втручатися у внутрішні справи. Лукашенко додав, що Мінськ змушений витрачати великі гроші на перекидання армії на західний кордон.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що стосовно країни почалася дипломатична бійня на найвищому рівні.