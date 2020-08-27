Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок

Міністерство внутрішніх справ РФ доручило провести дослідчу перевірку в зв'язку з госпіталізацією Навального.

У Росії проводять більше 20 експертиз у зв'язку з отруєнням відомого опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє прес-служба МВС Росії, передає Медуза.

"Транспортна поліція проводить дослідчу перевірку у зв'язку з госпіталізацією Олексія Навального 20 серпня в Омську", - йдеться в повідомленні.

Відомство зазначає, що під час перевірки оглянули готельний номер, в якому мешкав політик, були вилучені "понад 100 предметів, які можуть мати доказове значення", проаналізовані дані систем відеоспостереження.

"На цей момент сильнодіючих або наркотичних речовин не виявлено. Проводиться понад 20 різних криміналістичних досліджень (судово-медичні, біологічні, фізико-хімічні)", - йдеться в повідомленні.

Що сталося з Навальним?

20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, в якому був Олексій Навальний. Опозиціонеру різко стало погано. Його доставили машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Після цього прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

Лікар Навального після обстеження Ярослав Ашихмин заявив, що його потрібно евакуювати до Європи.

Уряд Німеччини вважає ймовірним, що російського опозиціонера Олексія Навального все-таки отруїли.

Влада Німеччини вимагає від Росії негайно провести всебічне і прозоре розслідування через факту отруєння російського опозиційного діяча.

При цьому Кремль не бачить причин для кримінального розслідування в зв'язку з можливим отруєнням опозиційного російського політика Олексія Навального. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.