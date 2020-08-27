Путін про "вагнеровцях" в Білорусі: Це спільна операція українських і американських спецслужб

За словами Путіна "затримання в Білорусі 33 "вагнеровців"- операція спецслужб України та США".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членів приватної російської військової компанії "Вагнера" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

Про це він сказав в ході прес-конференції.

"Це акція спецслужб. Людей в темну використовували, щоб перемістити на територію Білорусі. Поставивши перед ними абсолютно легальні цілі", - зазначив російський лідер.

За словами Путіна, вони повинні були виїхати в будь-яку країну - Латинську Америку, на Близький Схід для легальної роботи.

"Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої" ударної сили "для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії. Що абсолютно не відповідало дійсності", - підкреслив президент РФ.

Він додав, що російські прикордонники не впускали "вагнеровцев".

За словами Путіна, вони повинні були виїхати в будь-яку країну - Латинську Америку, на Близький Схід для легальної роботи.

"Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої" ударної сили "для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії. Що абсолютно не відповідало дійсності", - підкреслив президент РФ.

Він додав, що російські прикордонники не впускали "вагнеровців".

"Наші-то прикордонники їх не випускали, до речі кажучи. Вони ж не могли в'їхати. Операція це українських спецслужб спільно з американськими", - сказала глава Росії.

Як повідомлялося, 29 липня на території Білорусі спецназ затримав групу найманців приватної військової компанії Вагнера. Всі затримані є російськими громадянами.

Пізніше силовики заявили, що в Білорусі можуть ховатися до 200 бойовиків, який прибули в країну з метою дестабілізувати ситуацію в країні перед виборами. У Росії відреагували на заяви Мінська і наполягають, що затримані перебували в Білорусі транзитом і вимагають їх звільнити.

5 серпня Лукашенко поговорив із Зеленським по телефону. Лідер двох держав обговорили питання екстрадиції затриманих в Мінську бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера".

6 серпня на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії Лукашенко доручив запросити до Мінська генеральних прокурорів України та Росії.