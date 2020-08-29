50-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці (Відео)

У Хабаровську люди знову вийшли на вулиці на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала, а також проти дій президента РФ Володимира Путіна.

Це вже 50-я акція протесту в місті за участю понад 1200 громадян, пише Радіо Свобода.

Люди скандували "Путін, випий чаю", проходячи маршем по головній вулиці Хабаровська, маючи на увазі отруєння Навального (на думку штабу опозиціонера, йому могли підсипати отруту в чай - ред.).

50 дней Хабаровск мирно выходит на улицы и требует справедливости. А в ответ от власти - тишина pic.twitter.com/QiGGhtq4ye — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 29, 2020

Деякі з учасників колони висловилися на підтримку демонстрантів в Білорусі, які теж виходять на протести - через фальсифікації виборів Лукашенко.

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня. Його звинуватили нібито у причетності до організації вбивств на початку 2000-х років.

Після цього Фургала відправили в Москву, де суд відправив його під арешт на два місяці.

20 липня президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку в зв'язку з "втратою довіри".