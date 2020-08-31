Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції

Литва, Латвія і Естонія ввели санкції до 30 чиновників з Білорусі. Серед них і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Балтійські країни, Литва, Латвія і Естонія, стали першими у світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.

Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.

Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому списку санкцій може бути розширено.

Санкції вводять проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів у Білорусі. Крім Олександра Лукашенка в список увійшли:

Віктор Лукашенко;

Ігор Сергієнко;

Максим Риженков;

Ольга Чупріс;

Дмитро Крутий;

Геннадій Богдан;

Лідія Єрмошина;

Вадим Іпатов;

Олена Дмухайло;

Світлана Кацуба;

Ігор Плишевский;

Олег слижевский;

Ірина Целіковец;

Андрій Равка;

Валерій Вакульчик;

Іван Тертелю;

Іван Носкевіч;

Олексій Волков;

Сергій Аземша;

Андрій Смаль;

Олександр Конюк;

Юрій Караєв;

Геннадій Казакевич;

Олександр Барсуков;

Сергій Хоменко;

Юрій Назаренко;

Роман Мельник;

Олег Шаблико;

Іван Кубрак.

Зазначимо, що раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту.