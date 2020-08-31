Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції

Балтійські країни, Литва, Латвія і Естонія, стали першими у світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.
Про це повідомляють прес-служби Міністерств закордонних справ країн.
Зокрема, білоруським чиновникам заборонено в'їжджати в країни Балтії. При цьому в подальшому списку санкцій може бути розширено.
Санкції вводять проти чиновників, які відповідальні за можливу фальсифікацію результатів виборів і силовий розгін демонстрантів у Білорусі. Крім Олександра Лукашенка в список увійшли:
- Віктор Лукашенко;
- Ігор Сергієнко;
- Максим Риженков;
- Ольга Чупріс;
- Дмитро Крутий;
- Геннадій Богдан;
- Лідія Єрмошина;
- Вадим Іпатов;
- Олена Дмухайло;
- Світлана Кацуба;
- Ігор Плишевский;
- Олег слижевский;
- Ірина Целіковец;
- Андрій Равка;
- Валерій Вакульчик;
- Іван Тертелю;
- Іван Носкевіч;
- Олексій Волков;
- Сергій Аземша;
- Андрій Смаль;
- Олександр Конюк;
- Юрій Караєв;
- Геннадій Казакевич;
- Олександр Барсуков;
- Сергій Хоменко;
- Юрій Назаренко;
- Роман Мельник;
- Олег Шаблико;
- Іван Кубрак.
Зазначимо, що раніше всі три балтійські країни заявили про невизнання результатів виборів у Білорусі, а також засудили застосування сили проти учасників акцій протесту.
- 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановська набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.
- Білоруси не згодні з результатами виборів, у країні четвертий тиждень тривають протести і страйки.
- 30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".
- У Кремлі заявили, що президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час телефонної розмови підтвердили націленість на розширення співпраці двох країн.