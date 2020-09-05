57-й день протестів: жителі Хабаровська провели чергову акцію на підтримку Фургала (Відео)

У Хабаровську 5 вересня розпочалась чергова акція на підтримку екс-губернатора краю Сергія Фургала.

Демонстранти зібралися біля будівлі уряду Хабаровського краю на площі Леніна з традиційними вже гаслами "Фургала - наш вибір", "Ми тут влада!" і пройшли центральними вулицями міста. Вони вимагають відкритого суду над Фургалом в Хабаровську.

Згідно з даними, наведеними мерією міста на акцію вийшло менше тисячі осіб.

"У крайовій столиці пройшла чергова несанкціонована акція на підтримку арештованого екс-губернатора. На площа Леніна вийшла чи тисяча осіб", - сказано в повідомленні на сайті мерії.

Втім, місцеве видання dvhab оцінило число учасників в 5 тисяч,

"За оцінками очевидців, в суботньому мітингу взяли участь близько 5 000 чоловік. Приблизно така ж кількість хабаровчан зібралося і на минулому тижні", - пише видання.

З 9 липня протести в Хабаровську проходять щодня, найбільш масові по суботах. Після зняття в регіоні обмежень на масові заходи, які були введені через пандемію коронавируса, організатори протесту на підтримку Фургала подали повідомлення до мерії міста про проведення узгодженого мітингу 12 вересня з 70 тисячами учасників.

Субботний Хабаровск pic.twitter.com/JQyz9YmEi2 — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 5, 2020

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня. Його звинуватили нібито у причетності до організації вбивств на початку 2000-х років.

Після цього Фургала відправили в Москву, де суд відправив його під арешт на два місяці.

20 липня президент РФ Володимир Путін відправив його у відставку в зв'язку з "втратою довіри".