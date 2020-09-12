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Протести в Білорусі: за минулу добу на акціях затримали понад 30 осіб

Протести в Білорусі: за минулу добу на акціях затримали понад 30 осіб
Оновлено 14:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У Білорусі на акціях протесту за вчорашній день затримали 32 людини. Про це повідомляє видання TUT.BY з посиланням на прес-службу МВС.

"11 вересня силовики затримали 32 людини в ході суспільно-політичних масових заходів. 18 з них залишені в місцях тимчасового утримання до суду", - зазначається в повідомленні.

У п'ятницю МВС нарахувало 13 протестних акцій в трьох регіонах країни. Загальна їх чисельність "не перевищила 450 осіб". А ось в акціях в "підтримку миру, безпеки і спокою відбулося 12 масових заходів у 5 регіонах країни. У них взяло участь близько 800 осіб", стверджують білоруські правоохоронці.

Також видання повідомляє, що в Мінську сьогодні відзначають День міста. За рішенням міської влади, в цьому році в зв'язку з епідситуацією народні гуляння скасовані. Разом з тим влада закликала жителів Мінська взяти участь в суботниках. Перед їх початком Мінгорісполком обіцяє мітинги в підтримку безпеки і спокою в білоруській столиці.

МВС Білорусі: в Мінську на мітингах затримали 95 осіб

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

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Білорусь, Протести.

Автор:

Телеграф
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