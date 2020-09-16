"Буде дуже великий скандал": Тіхановська впевнена, що Алексієвич не виженуть із Білорусі

Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тіхановська вважає, що члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлану Алексієвич навряд чи арештують чи виженуть із країни.

"Це буде дуже великий скандал, якщо її виженуть з країни. По-перше, вона вже у віці. По-друге, вона лауреат Нобелівської премії. Вона занадто відома, щоб видворити її з країни, а тим більше посадити в тюрму", - заявила Тіхановском в інтерв'ю LB.ua.

Вона додала, що будь-який тиск на Світлану Алексієвич засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру.

Як повідомлялося раніше, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановском - 10,1% . Після погроз Тіхановском була змушена виїхати до Вільнюса.

На вихідних в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 10 тис. Чоловік, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.