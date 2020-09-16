"Буде дуже великий скандал": Тіхановська впевнена, що Алексієвич не виженуть із Білорусі

"Це буде дуже великий скандал, якщо її виженуть з країни. По-перше, вона вже у віці. По-друге, вона лауреат Нобелівської премії. Вона занадто відома, щоб видворити її з країни, а тим більше посадити в тюрму", - заявила Тіхановском в інтерв'ю LB.ua.
Вона додала, що будь-який тиск на Світлану Алексієвич засудять навіть ті, хто підтримують диктатуру.
Як повідомлялося раніше, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановском - 10,1% . Після погроз Тіхановском була змушена виїхати до Вільнюса.
На вихідних в столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більше 10 тис. Чоловік, кілька людей загинули.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.