Протести в Білорусі: 17 країн ОБСЄ запускають "Московський механізм"

17 країн-учасниць ОБСЄ запускають "Московський механізм" по ситуації в Білорусі. Про це йдеться в спільній заяві делегацій країн, які підтримали ініціативу.

Серед країн, що підтримують ініціативу, Канада, США, Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща, Румунія і Словаччина. Україна також є учасницею ОБСЄ, але її немає серед членів ініціативи.

"Московський механізм" передбачає створення незалежної місії, яка досліджує інформацію про серйозні порушення прав людини, свободи слова, фальсифікації виборів і права на мирні зібрання.

Серед причин запуску "механізму" - фальсифікація виборів, необгрунтовані затримання і насильство по відношенню до протестувальників, перешкоджання роботі журналістів, обмеження доступу до Інтернету, арешти лідерів опозиції і примус до виїзду з країни.

"Сьогодні ми застосовуємо параграф 12 Московського документа від 1991 года ... для створення експертної місії, яка досліджує і підготує звіт про факти, які викликають стурбованість ... Ми очікуємо на співпрацю з БДІПЛ та білоруською делегацією в найближчі дні для підготовки місії", - відзначають в заяві.

"Московський механізм" може бути запущений з ініціативи 10 і більше країн-учасниць ОБСЄ. Місія за підсумками своєї роботи готує звіт і рекомендації для влади країни, ОБСЄ та міжнародної спільноти щодо можливих варіантів реагування на виявлені проблеми.

Він уже застосовувався щодо Білорусі в 2011 році за ініціативою 14 країн.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні п'ятий тиждень тривають протести і страйки.

30 серпня на несанкціоновану акцію протесту в Мінську вийшли понад 200 тисяч людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили про 125 затриманих під час акції "Марш миру і незалежності".

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в країні розхитують ззовні, і домовився з президентом РФ Володимиром Путіним спільно реагувати "в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз". 27 серпня Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.