У Мінську проходить Марш справедливості

20 вересня в столиці Білорусі проходить "Марш справедливості". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з планом, протестуючі мають зібратися біля стели "Мінськ - місто-герой", а потім пройти ходою до будівлі Верховного суду Білорусі. Там вже зосереджені значна кількість білоруських силовиків.

Учасників акції просять принести в суд плакати, на яких написано "кандидати під народний трибунал", зокрема з зображеннями співробітників правоохоронних органів, які брали участь в жорстокому придушенні протестів.

Після Верховного суду протестуючі мають намір знову вирушити до резиденції Олександра Лукашенка. Там вже зосереджені підрозділи МВС і бійці внутрішніх військ.

Відзначається, що в Мінську перед початком акції закрили 6 станцій метро: Площа Леніна, Жовтень, Площа Купала, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа і Няміга.

Відео з місця подій:

Раніше повідомлялося, що сильний вітер сприяв поширенню лісової пожежі, що вирує протягом майже двох тижнів в горах на північний схід від Лос-Анджелеса. Це змусило владу видати наказ про евакуацію жителів, деякі з яких днем раніше втратили власне житло.