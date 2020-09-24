Відео порятунку таксистом протестувальника, який втікає від силовиків у Мінську стало вірусним у мережі

У Мінську таксист врятував протестувальника від силовиків і помчав з ним на високій швидкості по вулиці Пушкінська.

У Білорусі не вщухають протести на тлі з'явилася вчора інформації про проведення інавгурації Олександра Лукашенка.

В ході протестів стався випадок, який не залишив байдужим нікого. Таксист врятував протестуючого від силовиків і помчав з ним.

За мережі стало "гуляти" відео на якому видно, як молодий чоловік тікає від групи силовиків і сідає в стояло на перехресті таксі. Наздогнати машину силовики спробували відкрити її і били по автомобілю кийками, але водій поїхав, незважаючи на червоний сигнал світлофора.

Таксист спасает протестующего от погони. Это не сцена из боевика, просто обычный вечер в Минске pic.twitter.com/XbIC2ZxscP — Чай з варэннем (@belteanews) September 23, 2020

Воно відразу ж стало вірусним у мережі. Користувачі Twitter вибухнули позитивними коментарями.

"Це можна дивитися вічно"

"Нічого собі! Тисну руку! Мій герой"

"Повинна бути книга пам'яті, і всі ці протестуючі і таксисти їх рятують в Білорусі майбутнього повинні отримати компенсації за понесені страждання, за рахунок особняків і активів лукашенківською зграї"

"Хороші люди не перевелися!"

"Чолов'яга таксист! Треба було ще й космонавта на капоті прокатати".