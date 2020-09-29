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"В" Окрестіно "нам не давали навіть води": дівчину з Білорусі на 11 днів кинули до в'язниці через участь в протестах

"В" Окрестіно "нам не давали навіть води": дівчину з Білорусі на 11 днів кинули до в'язниці через участь в протестах
13:50 Сьогодні Телеграф
Протести в сусідній Білорусі з часом пішли з порядку денного України, проте білоруси продовжують боротися за свій вибір і за свою свободу.

"Телеграфу" вдалося зв'язатися із дівчиною з Мінська, яку затримали на мітингу і заарештували на 11 днів, чотири з яких вона провела в "Окрестіно" - так білоруси називають ізолятор на провулку Окрестіна, який став справжнім пеклом для сотень громадян, що стали жертвами тортур і знущання з боку ОМОНу.

Наталі 27 років, вона аудитор у великій міжнародній компанії.

- Цього року я два місяці прожила в Києві і усвідомила, що означає дух свободи. Коли почалися вибори в Білорусі, я зрозуміла, що хочу такої свободи тут, - розповідає виданню Наталія. - Мені хочеться дихати свободою і я вирішила для себе, що повинна зробити все від мене залежне. Коли я побачила звірства, які відбуваються у нас на вулицях то ще більше підкріпила своє рішення. В цілому мені хочеться свободи і справедливості для себе, своїх друзів і рідних, для нашої нації. Це і стало причиною виходу на вулицю.

З моменту звільнення дівчини з тюрми не минуло й тижня.

- 11 діб мого життя були віддані в'язниці, 4 - "Окрестіно", решта - в'язниця в Жодіно. Причиною тому стали мої політичні переконання. Я була затримана на жіночому марші в Мінську 12 вересня. Фізичне насильство до мене не застосовували, тому, фізично я повністю здорова, але затримання в цілому були брутальні. До мене не застосовували насильство тільки тому що я сама пішла в автозак.

- Я не шкодую ні краплі про те, що я опинилася в той момент на марші, тому що я знаю за що я була там і я тверда в своїх переконаннях. Шкодую тільки про те, що хтось вирішив за мене і за сотні інших людей, як ми повинні провести ці від 9 до 15 діб і незаконно засудив кожну з нас. Ми не злочинці, ми не повинні були сидіти у в'язниці, але хтось вирішив це в обхід законних підстав.

- Хто разом з вами потрапив до катівні?

- Юристи, аудитори, директори, топ-менеджери, дизайнери, архітектори, фахівці в IT індустрії, бізнес-аналітики, банкіри, ілюстратори та безліч інших гідних людей, місце яким не ув'язниці ! Але кого це цікавить, коли в країні беззаконня? Щоб було зрозуміліше - по протоколу я не аудитор, а "працівник кухні", освіти у котрого "нуль".

- Який сенс в таких маніпуляціях?

- Це реальність, яка потім переростає в статистику і картинку для ТБ про те, що протестують наркомани, повії та безробітні.

Цей стікер про Наталю намалювали її друзі

- Суд був перетворений в цирк для кожної з нас, - продовжує Наталя. - Чи треба говорити про підставних свідків, які плутаються в свідченнях, і сидять в суді в балаклавах, про суддів, яким плювати на закони і т.д. Я не шкодую, що саме я була засуджена на ці 11 діб, тому що я здатна витримати це, що в принципі і сталося. Я не зламалася, як комусь може здатися, і не зламалася жодна з нас, хто знаходився в тих стінах, тому що страшно не бути в ув'язненні 11 діб, страшно жити в цьому пеклі, беззаконні, яке відбувається зараз. З моменту мого затримання і до суду я за себе не хвилювалася, я хвилювалася за подругу, яка була разом зі мною, але нас роз'єднали і про її подальшу долю мені було не відомо в тих умовах, я турбувалася, щоб тільки вона не була затримана. Я турбувалася за рідних і близьких мені людей, тому що я не уявляю, що вони пережили за той час, що я перебувала на Окрестіно, де ще місяць тому відбувалися масові побиття і катування таких же білорусів. Переживала за близьких, які не знали, що відбувається за високими стінами, яким не повідомляли час засідання суду і так далі. Щодо самої себе я не боялася, а усвідомлювала місце, в яке потрапила і ніякі залякування і психологічний тиск на мене не чинили впливу в момент мого перебування там...

Трохи "голих" фактів:

1. На суді мій свідок називав різні місця, де мене затримували, він губився в показаннях, лжесвідчив проти мене (як і проти інших дівчат). Ним виявився співробітник РУВС, якого я впізнала. Він ознайомлював мене з протоколом і в суді його особистість була, нібито, засекречена. Я отримала величезне задоволення, коли в суді мій адвокат назвав справжнє ім'я свідка і я побачила налякані очі, які "пішли" кудись високо-високо. З цим "свідком" ми ще зустрінемося в суді у вільній Білорусі. Суддя, закривши очі на всі матеріали справи, яка дала мені 11 діб, теж ідентифікована і теж обов'язково буде відповідати перед законом.

2. ЦІП на Окрестіно. Співробітники "Окрестіно" - ланцюгові пси. Як тільки отримають наказ - виконають. Все, що потрібно знати про це місце. Більше доби ми не їли і не пили. Їжу було неможливо їсти. Воду нам не давали, в камері є водопровід, але вода така огидна, що пити її неможливо. В цілому на нас чинили психологічний тиск, кидалися фразами, що наводять страх, показували різні жести. На це просто не треба звертати увагу, не підпускати близько до серця і не піддаватися страху.

3. Жодіно. Співробітники в'язниці навіть розмовляли з нами (на відміну від "Окрестіно", для яких ми були ні то тваринами, ні то взагалі незрозуміло ким). В Жодіно смачно для таких місць годували (смачніше ніж в лікарні) та персонал більш уважний і людяний. Можна було попросити, наприклад, засоби для дезінфекції в той час як в "Окрестіно" всім було начхати.

4. Стіни в'язниці ніколи не бачили такої концентрації мізків. Я проводила час в компанії крутих людей. Ми багато спілкувалися, сміялися, займалися спортом наскільки це було можливо в камері, книги читали, розповідали один одному про подорожі, спали і в цілому нам було дуже затишно і комфортно в компанії один одного. Ми завели безліч знайомств і готові підтримувати один одного і допомагати в подальшому.

5. Ніхто не зломлений. Жодну з нас не вдалося зламати, я залишаюся тверда в своїх переконаннях і думках. Все, що зараз відбувається, ще більше розпалює ненависть до влади серед мирного населення. На місце одного затриманого приходить 10 осіб рідних, друзів, товаришів, колег. Всі, хто був затриманий, ще більше розуміють і усвідомлюють, що так жити не можна і в цій системі існувати більше неможливо. Не хочу нікого образити, але якщо хто-небудь думає, що його це ніколи не торкнеться і вони зможуть так ось і далі сидіти і в стороні спостерігати - вони помиляються. Це торкнеться кожного. Чи не вас, так ваших друзів і рідних, ваших дітей, ваших онуків. Нація воскресла, народ усвідомив, що він народ. Ми всі будемо жити в пеклі під назвою "Окрестіно".

- Як вам вдалося психологічно витримати 11 днів у в'язниці?

- У момент затримання і протягом усього арешту я не відчувала страху. Я відчувала почуття занепокоєння за свою подругу і своїх рідних, але не за себе, за себе я була спокійна. Мій мозок "спрацював" в тандемі зі мною, він включив захисну реакцію. Я не могла думати про дім і нудьгувати, просто не виходило, я не можу це описати. Я не відчувала емоцій і почуттів щодо того, що відбувається, я піддалася системі в цей момент і прийняла ситуацію такою, яка вона була. Коли я йшла на суд, я вже знала яким буде рішення, тому що до того моменту вже була статистика. На суді я була дуже рада бачити своїх рідних, і відчула справжнє задоволення коли мій адвокат просто поклав на лопатки це "правосуддя", і коли я отримала 11 діб я посміхалася. Ми багато жартували з дівчатами і сміялися, співали пісні і розважали одне одного як могли.

- Що б ви хотіли сказати всім білорусам?

- Ми всі з вами заслуговуємо бути вільними, і я мрію про те, що незабаром ми прокинемося у вільній і щасливій Білорусі! Живе Білорусь!

Як повідомляв "Телеграф", на минулих вихідних силовики знову розігнали акцію протесту в Мінську, застосувавши сльозогінний газ і світлошумові гранати.

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Все по темі:

Лукашенко, Білорусь, Протести, Окрестіно, Жодіно.

Автор:

Телеграф
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