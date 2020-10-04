Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах

Серед послідовників ідеології «русского міра» розгорівся скандал після того, як Telegram-канал War Gonzo оприлюднив інформацію про тисячі добровольців, які готові їхати воювати за Нагірний Карабах.

Пропагандист Семен Пегов, який активно підтримує бойовиків на Донбасі, запустив інформацію про те, що нібито тисячі росіян готові воювати за Вірменію.

Про це він заявив в своєму Telegram-каналі War Gonzo.

"Якби ви знали скільки зараз російських хлопців готові померти за Карабах - ви напевно б не стали писати" бажане за дійсне ". Російські добровольці, не дивлячись на" нейтралітет РФ "- готові прямо зараз йти в ваші окопи і стояти пліч-о-пліч. Їм по фігу на чиновників і бюрократів. Вони за вас і їх тисячі ", - написав Пегов.

У відповідь пропагандист, що воював проти ВСУ на Донбасі і фінансував бойовиків Олександр Жучковский написав:

"Відмовляюся в це вірити. Які російські хлопці? Які тисячі? Який! На хрін! Карабах!".

Telegram-канал Баграмян 26 теж прокоментував слова Семена Пегова:

"Ми не заперечуємо готовність наших російських братів брати в руки зброю і пліч-о-пліч боротися за Карабах, Вірменію. Більш того, знаємо одну дуже велику групу, що складається з російських офіцерів, і вони в будь-який момент готові вилетіти до Вірменії на допомогу до нас.

Ми оскаржуємо повідомлення російських ЗМІ, які в даному випадку понівечили слова Пашиняна і видали те, що він не говорив ".