Скачать
Неділя, 04.10.2020
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
В Україні з'явилося ще понад 4 тисячі хворих на коронавірус, померли 44 людини
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Повітряна тривога в Степанакерті і нові обстріли: що відбувається в Нагірному Карабасі 4 жовтня
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)

Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах

Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах
08:25 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Серед послідовників ідеології «русского міра» розгорівся скандал після того, як Telegram-канал War Gonzo оприлюднив інформацію про тисячі добровольців, які готові їхати воювати за Нагірний Карабах.

Пропагандист Семен Пегов, який активно підтримує бойовиків на Донбасі, запустив інформацію про те, що нібито тисячі росіян готові воювати за Вірменію.

Про це він заявив в своєму Telegram-каналі War Gonzo.

"Якби ви знали скільки зараз російських хлопців готові померти за Карабах - ви напевно б не стали писати" бажане за дійсне ". Російські добровольці, не дивлячись на" нейтралітет РФ "- готові прямо зараз йти в ваші окопи і стояти пліч-о-пліч. Їм по фігу на чиновників і бюрократів. Вони за вас і їх тисячі ", - написав Пегов.

У відповідь пропагандист, що воював проти ВСУ на Донбасі і фінансував бойовиків Олександр Жучковский написав:

"Відмовляюся в це вірити. Які російські хлопці? Які тисячі? Який! На хрін! Карабах!".

Бої за Нагірний Карабах: що відомо про втрати і ситуації на ранок 3 жовтня

Telegram-канал Баграмян 26 теж прокоментував слова Семена Пегова:

"Ми не заперечуємо готовність наших російських братів брати в руки зброю і пліч-о-пліч боротися за Карабах, Вірменію. Більш того, знаємо одну дуже велику групу, що складається з російських офіцерів, і вони в будь-який момент готові вилетіти до Вірменії на допомогу до нас.

Ми оскаржуємо повідомлення російських ЗМІ, які в даному випадку понівечили слова Пашиняна і видали те, що він не говорив ".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Росія, Вірменія, Нагірний Карабах, Арцах, Семен Пегов.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перебрали з алкоголем: ефективні способи позбутися від похмілля
02 Єрмак розповів, чи призначать його кума Тищенка в ТКГ
03 Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)
04 Адепти "русского мира" пересварилися через заклик до росіян їхати воювати за Нагірний Карабах
05 День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Циклон Brigitte нам не страшний: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на початку тижня
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Водомети, автозаки і затримання: в Мінську проходить Марш визволення політв'язнів (фото, відео)
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
Екологічна катастрофа на Камчатці: що не так з версією про витік нафти в Тихому океані
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
День вчителя: Google привітав зі святом барвистим дудлом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся