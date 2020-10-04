Заламали руки і тягли по землі: в мережу потрапило відео жорстокого затримання дівчинки-підлітка в Білорусі

У Гродно, що на заході Білорусі, під час протестних демонстрацій силовики затримали 13-річну дівчинку та її батька.

Кадри затримання потрапили в соцмережі.

"Імовірно на це відео потрапив момент затримання 13-річної дівчинки в Гродно. Її ведуть під руки, люди навколо кричать" Відпустіть дитину ", - сказано в підписі до відео, викладеному TUT.by

Предположительно на это видео попал момент задержания 13-летней девочки в Гродно. Ее ведут под руки, люди вокруг кричат «Отпустите ребенка». pic.twitter.com/T2DNBse157 — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

На іншому відео, знятому трохи раніше видно, що в затриманні дівчатка і її батька брало участь шестеро силовиків.

Еще одно видео с задержанием предположительно 13-летней девочки из Гродно, но снятое чуть раньше. Девочку и ее отца задерживало 6 человек в балаклавах и шлемах. Один — просто наблюдал. pic.twitter.com/mdThYeZVq7 — TUT.BY (@tutby) October 4, 2020

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня протестувальники в Білорусі проводять акцію "Марш визволення в'язнів".

Згідно з даними Tut.by, в Мінську число її учасників склала "кілька десятків тисяч", проте наголошується, що точна кількість підрахувати неможливо.

Згідно з даними правозахисного центру "Вясна", станом на 20:30 було затримано 149 осіб.