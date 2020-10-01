Навальний відкрито звинуватив Путіна у своєму отруєнні

20 серпня представника опозиції РФ Олексія Навального отруїли отрутою групи "Новачок". Напередодні свого повного одужання політик назвав ім'я організатора замаху.

Російський опозиціонер Олексій Навальний переконаний, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання про подальші плани, Навальний заявив, що закінчивши курс лікування в ФРН, повернеться на батьківщину.

"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!", - заявив опозиціонер.

Що сталося з Навальним?

Вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, в якому був Олексій Навальний. Опозиціонеру різко стало погано. Його доставили машиною "швидкої допомоги" в лікарню.

Після цього прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.

2 вересня уряд Німеччини офіційно заявив, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".

Міністерство закордонних справ Великобританії викликає посла РФ через отруєння опозиційного діяча Олексія Навального.

7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не сумнівається в тому, що Навального отруїли, тому що намагалися змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні питання" від уряду Росії.