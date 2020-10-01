Навальний відкрито звинуватив Путіна у своєму отруєнні

Російський опозиціонер Олексій Навальний переконаний, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін.
Про це він заявив в інтерв'ю Der Spiegel.
"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій події", - підкреслив він.
Відповідаючи на питання про подальші плани, Навальний заявив, що закінчивши курс лікування в ФРН, повернеться на батьківщину.
"Моя робота зараз - залишатися хлопцем, який не боїться. І я не боюся!", - заявив опозиціонер.
Що сталося з Навальним?
Вранці 20 серпня в Омську здійснив екстрену посадку літак, в якому був Олексій Навальний. Опозиціонеру різко стало погано. Його доставили машиною "швидкої допомоги" в лікарню.
Після цього прес-секретар Навального повідомила, що він потрапив в реанімацію з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Ярмиш припустила, що політика отруїли чимось, підмішаним в чай.
2 вересня уряд Німеччини офіційно заявив, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Міністерство закордонних справ Великобританії викликає посла РФ через отруєння опозиційного діяча Олексія Навального.
7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми.
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що не сумнівається в тому, що Навального отруїли, тому що намагалися змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні питання" від уряду Росії.