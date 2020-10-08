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Четвер, 08.10.2020
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У Вірменії на тлі боїв за Нагірний Карабах сталася гучна відставка

У Вірменії на тлі боїв за Нагірний Карабах сталася гучна відставка
14:05 Сьогодні Телеграф Фото: twitter.com
За пропозицією прем'єр-міністра Вірменії з посади директора Служби національної безпеки Вірменії був звільнений Аргишти Карамян.

Відповідний указ був виданий президентом Вірменії Арменом Саркисяном сьогодні, 8 жовтня 2020 року.

"Беручи за основу пропозицію прем'єр-міністра, звільнити з посади директора СНБ Аргишти Карамяна", - йдеться в указі президента країни.

Відразу ж, був виданий ще один указ, в якому тимчасово виконуючим обов'язки директора СНБ призначається Мікаел Амбарцумян. До цього, Амбарцумян займав посаду заступника директора відомства.

Як відомо, що Аргишти Карамян був призначений на посаду директора СНБ Вірменії 8 червня 2020 року, змінивши на посту Едуарда Мартиросяна.

Відзначимо, що раніше Нікол Пашинян завив, що Вірменія розглядає питання визнання Нагірного Карабаху, але рішення буде прийнято за підсумками аналізу ситуації.

До цього, Пашинян говорив про готовність йти на поступки Азербайджану.

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Карабах.

Автор:

Телеграф
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