Скачать
Субота, 10.10.2020
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Україна готується до жорсткого карантину і відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19
Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)
Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото
До кого пішов зі сцени: яка у Жванецького дружина і діти, їхні сімейні фото

Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі

Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
07:38 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Баку і Єреван за посередництва Москви підписали угоду про тимчасове перемир'я.

На території самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки тимчасово припиняються бойові дії. Про це домовилися міністри закордонних справ Азербайджану, Вірменії та Росії.

Відповідний документ оприлюднила у себе директор департаменту і преси МЗС РФ Марія Захарова.

"Оголошується про припинення вогню з 12 години 00 хвилин 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в документі.

Також наголошується, що конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково.

Карта військових дій в Нагірному Карабаху на 10 жовтня:

В ході переговорів президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що їхня армія звільнила Гадрут і ряд сіл.

"Це - селище Гадрут, села Чайли, Юхари Гюздак, Горазіллі, Гишлаг, Гараджали, Ефенділер, Сулейманли, Сур.

Відведення військ - капкан для Азербайджану: війна за Нагірний Карабах отримала несподіваний поворот

Звільнення цих сіл і селища Гадрут - історична перемога. Майже кожен день ми отримуємо з фронту хороші вісті. Наші солдати і офіцери виконують бойові завдання на високому рівні ", - говорить він.

У той же час офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян спростовує цю інформацію.

"Я зараз в Гадрут і ви не знаєте чому я бачу тільки вірмен", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Карабах.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Названа причина загибелі трьох військових-контрактників на Житомирщині
Названа причина загибелі трьох військових-контрактників на Житомирщині
&quot;Безпринципні негідники&quot;: глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
"Безпринципні негідники": глава Харківської ОДА збентежив українців піаром на аварії Ан-26
В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих
В Україні майже 6 тисяч підчепити Covid-19 за добу, всього по країні більше 250 тисяч хворих
Відгуки про новий фільм &quot;Гусар&quot; з Харламовим, дивитися його онлайн
Відгуки про новий фільм "Гусар" з Харламовим, дивитися його онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся