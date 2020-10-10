Азербайджан і Вірменія домовилися про перемир'я: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі

Баку і Єреван за посередництва Москви підписали угоду про тимчасове перемир'я.

На території самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки тимчасово припиняються бойові дії. Про це домовилися міністри закордонних справ Азербайджану, Вірменії та Росії.

Відповідний документ оприлюднила у себе директор департаменту і преси МЗС РФ Марія Захарова.

"Оголошується про припинення вогню з 12 години 00 хвилин 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в документі.

Також наголошується, що конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково.

Карта військових дій в Нагірному Карабаху на 10 жовтня:

В ході переговорів президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що їхня армія звільнила Гадрут і ряд сіл.

"Це - селище Гадрут, села Чайли, Юхари Гюздак, Горазіллі, Гишлаг, Гараджали, Ефенділер, Сулейманли, Сур.

Звільнення цих сіл і селища Гадрут - історична перемога. Майже кожен день ми отримуємо з фронту хороші вісті. Наші солдати і офіцери виконують бойові завдання на високому рівні ", - говорить він.

У той же час офіційний представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян спростовує цю інформацію.

"Я зараз в Гадрут і ви не знаєте чому я бачу тільки вірмен", - написав він на своїй сторінці в Facebook.