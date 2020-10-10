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Субота, 10.10.2020
Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
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Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)

Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)
09:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов в шоу "Повний контакт" переплутав кадри з комп'ютерної гри Arma з війною в Нагірному Карабасі.

Володимир Соловйов зганьбився в прямому ефірі шоу "Повний контакт".

В ході обговорення ситуації, що склалася в Нагірному Карабасі він показав ролик, на якому показані військові дії в самопроголошеній республіці.

Однак уважні користувачі Twitter, запідозривши недобре, знайшли оригінал цього відео.

Як виявилося, ролик був оприлюднений китайський блогером, який знімає огляди ігор. Відео, яке Соловйов надав, як ситуацію в Нагірному Карабаху, і назвавши його "зоряними війнами" виявилося оглядом комп'ютерної гри Arma.

В мережі почали жартувати над телеведучим.

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"У Сирії вони показували ролик з Call of Duty, а тут вирішили показати бій з ARMA3. Напевно спонсор цього ефіру була студія Bohemia Interactive".

"Добре що в Росії кримінальна відповідальність за фейкові новини".

"Кажуть, якщо вечірньому мудозвону відірвати голову, він ще півгодини буде брехати".

"Якщо вечірньому мудозвон відірвати голову, на її місця виростуть ще дві".

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Все по темі:

Карабах, АРМА, Повний контакт, Володимир Соловйов.

Автор:

Телеграф
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