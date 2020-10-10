Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)

Російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов в шоу "Повний контакт" переплутав кадри з комп'ютерної гри Arma з війною в Нагірному Карабасі.

Володимир Соловйов зганьбився в прямому ефірі шоу "Повний контакт".

В ході обговорення ситуації, що склалася в Нагірному Карабасі він показав ролик, на якому показані військові дії в самопроголошеній республіці.

Однак уважні користувачі Twitter, запідозривши недобре, знайшли оригінал цього відео.

Говорят, если вечернему мудозвону оторвать голову, он еще полчаса будет врать. (Смотреть до конца).#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/QMpTn8dxkp — Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 9, 2020

Як виявилося, ролик був оприлюднений китайський блогером, який знімає огляди ігор. Відео, яке Соловйов надав, як ситуацію в Нагірному Карабаху, і назвавши його "зоряними війнами" виявилося оглядом комп'ютерної гри Arma.

В мережі почали жартувати над телеведучим.

"У Сирії вони показували ролик з Call of Duty, а тут вирішили показати бій з ARMA3. Напевно спонсор цього ефіру була студія Bohemia Interactive".

"Добре що в Росії кримінальна відповідальність за фейкові новини".

"Кажуть, якщо вечірньому мудозвону відірвати голову, він ще півгодини буде брехати".

"Якщо вечірньому мудозвон відірвати голову, на її місця виростуть ще дві".