Володимир Соловйов зганьбився розповіддю про "зоряні війни" в Карабасі (відео)

Володимир Соловйов зганьбився в прямому ефірі шоу "Повний контакт".
В ході обговорення ситуації, що склалася в Нагірному Карабасі він показав ролик, на якому показані військові дії в самопроголошеній республіці.
Однак уважні користувачі Twitter, запідозривши недобре, знайшли оригінал цього відео.
Говорят, если вечернему мудозвону оторвать голову, он еще полчаса будет врать. (Смотреть до конца).#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/QMpTn8dxkp— Մιtαuskαs (@A_Vit_) October 9, 2020
Як виявилося, ролик був оприлюднений китайський блогером, який знімає огляди ігор. Відео, яке Соловйов надав, як ситуацію в Нагірному Карабаху, і назвавши його "зоряними війнами" виявилося оглядом комп'ютерної гри Arma.
В мережі почали жартувати над телеведучим.
"У Сирії вони показували ролик з Call of Duty, а тут вирішили показати бій з ARMA3. Напевно спонсор цього ефіру була студія Bohemia Interactive".
"Добре що в Росії кримінальна відповідальність за фейкові новини".
"Кажуть, якщо вечірньому мудозвону відірвати голову, він ще півгодини буде брехати".
"Якщо вечірньому мудозвон відірвати голову, на її місця виростуть ще дві".