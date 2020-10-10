Пряма наводка і точний удар: Азербайджан показав нове відео знищення танків Вірменії в Карабасі

Момент знищення бойових танків Збройних сил Вірменії армією Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі потрапив на відео.
Ролик спецоперації оприлюднило Міністерство оборони Азербайджану.
ENY's battle tank units destroyed completely.#KarabakhisAzerbaijan #LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy#StopArmenianOccupation #StopArmenianAgression #StopArmenianTerror pic.twitter.com/bG1etfnnCT
— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 10, 2020
"Бойові танки повністю знищені", - повідомили в прес-службі Міноборони.
Нагадаємо, що на території самопроголошеної Нагірно-Карабахської Республіки тимчасово припиняються бойові дії. Про це домовилися міністри закордонних справ Азербайджану, Вірменії та Росії.