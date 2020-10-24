Азербайджан закликає Вірменію припинити вогонь, а в Степанакерті рахують втрати: свіжа карта боїв в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонує перемир'я і готовий припинити бойові дії, якщо Вірменія припинить вогонь

МЗС Вірменії заявив, що в Карабасі доводиться воювати з трьома противниками: Азербайджаном, Туреччиною і "іноземними бойовиками". Алієв у відповідь відкинув припущення про те, що в конфлікті беруть участь іноземні військові.

Карта бойових дій в Нагірному Карабаху:

Тим часом у невизнаній Нагірно-Карабахської Республіці провели підрахунок втрат. З початку бойових дій в районі Нагірного Карабаху вже загинуло 37 мирних жителів, ще 118 цивільних отримали поранення.

Крім того, з початку ескалації в регіоні було повністю або частково зруйновано 10 500 об'єктів приватної власності, 1,5 тисячі інфраструктурних одиниць, а також громадських та виробничих об'єктів, понад 1,1 тисячі машин.

Нагадаємо, увечері 23 жовтня "столиця" Карабаху Степанакерт піддалася обстрілу.