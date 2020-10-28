Школярка до смерті заморозила свою новонароджену дитину в морозильній камері

У Новосибірській області 14-річна школярка народила дитину і сховала її від дорослих в морозилці. Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомив сайт lenta.ru.

Трагедія сталася в одному із сіл під Новосибірськом. Новонароджений в морозилці замерз на смерть. Про скоєне поліцейським розповіла сама мати вбитої дитини. Правоохоронці доставили її до відділу для розгляду.

Дитячий омбудсмен в Новосибірській області Надія Болтенко розповіла "360", що швидку 14-річній школярці викликала мама. Вона почула, як та вночі стогнала і вирішила, що у дочки апендицит. Приїхали медикам дівчинка зізналася про пологи, і в тому, що сховала дитину від дорослих в морозилку.

Школярка перебуває на обліку в поліції. Вона часто пропускала уроки і гуляла по ночах. При цьому сім'я вважалася благополучною.

Чому батьки не знали, що їх дочка вагітна, і як пропустили момент пологів - поки залишається загадкою. У всьому зараз розбираються служби.