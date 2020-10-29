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Четвер, 29.10.2020
Обстріли не вщухають, Червоний Хрест зазнав втрат: що зараз відбувається в Карабасі
Обстріли не вщухають, Червоний Хрест зазнав втрат: що зараз відбувається в Карабасі
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Обстріли не вщухають, Червоний Хрест зазнав втрат: що зараз відбувається в Карабасі

Обстріли не вщухають, Червоний Хрест зазнав втрат: що зараз відбувається в Карабасі
09:26 Сьогодні Телеграф

У Нагірному Карабаху тривають активні бойові дії в ряді районів. І Баку, і Єреван повідомляють про нанесення ударів противником, в тому числі по містах.

За даними Міноборони Азербайджану, бої протягом доби йшли в основному на Ходжавендському, Фізулінському і Губадлінському напрямках. Атаки вірменських військових були припинені, уточнюють у відомстві і додають, що на різних напрямках було знищено 2 танка противника, 2 «Гради», 14 різних видів гармат, декілька опорних пунктів і 6 автомобілів.

Вранці у четверг, 29 жовтня, ЗС Вірменії обстріляли Геранбойський і Тертерський райони Азербайджану.

Також в Червоному Хресті повідомляють, що під час обстрілу азербайджанського міста Барда загинув 39-річний доброволець, який перевозив гуманітарну допомогу жителям. У четвер, 29 жовтня, Барду і Тертер, які зазнали ракетного обстрілу, відвідають представники зарубіжних ЗМІ і дипломатичного корпусу.

Вірменська сторона повідомляє, що армія оборони Нагірного Карабаху напередодні знищила безпілотник Bayraktar збройних сил Азербайджану.

Також тут відзначають, що після опівночі і рано вранці 29 жовтня тривав точковий обстріл населених пунктів. Зокрема, азербайджанські підрозділи ЗС Туреччини з РСЗВ "Смерч" завдали ударів по Степанакерту і Шуші. Є постраждалі.

"Степанакерт бомблять з самого ранку. Вже ніхто не рахує удари. Близько десятка прильотів", - уточнюється в одному з повідомлень.

Карта боїв в Карабасі 29 жовтня

Азербайджанські ЗМІ активно публікують відео обстрілу і заявляють про ліквідацію міністра оборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Джалала Арутюняна. У Карабасі заявляють, що він всього лише поранений.

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Все по темі:

Азербайджан, Обстріли, Війна, Вірменія, Нагірний Карабах, Арцах.

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Телеграф
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