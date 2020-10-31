Після вибуху в поліклініці Челябінська встигли врятувати не всіх

У міській лікарні №2 Челябінська сталася пожежа і вибух будки з киснем. З лікарні евакуювали лікарів і пацієнтів, в тому числі 16 тяжких хворих з коронавірусом.

Про це повідомило джерело ТАСС.

Попередньо повідомляється, що свідчення двох чоловіків не вдалося врятувати. Їм не вистачило кисню.

Місцева прокуратура перевіряє цю інформацію.

Також у відомстві розповіли про ймовірні причини вибуху.

"Вчора у вибухнувшої будки з киснем проводили роботи з техобслуговування. Швидше за все, проводили їх неправильно, що і стало причиною вибуху", - йдеться в повідомленні.