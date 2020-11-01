"Діляться на омонівців і людей": мережу вразило фото дитячої гри в Білорусі

У протестуючої Білорусі діти придумали собі нову забаву. Тепер вони грають в "ОМОНівців і людей".

Фотографіями "затримання учасників протесту" поділився телеграм-канал "Вуса Лукашенко".

"Подивіться в які ігри грають білоруські діти цієї осені", - йдеться у підписі до фотографій.

У коментарях до допису люди пишуть, як самі мали можливість спостерігати за іграми дітей.

"Так я сама чула. Діти грали і хлопчик запитує іншого: а ти ОМОН або люди? Який кошмар"

"Я особисто бачив такі ігри в трьох різних дворах. Вибирають" мирних ","ОМОН". В процесі" ігри "крик -" У нас ТРУП! "(Діти лежать на землі). Перев'язують" поранених ", відносять" своїх ".

"Це звичайно жесть. Дуже сумно, що діти ростуть зараз у цьому!"

Інші ж згадали, як самі в дитинстві грали в "підпільників і гестапівців".

"Історія повторюється", - Зазначили коментатори.

Нагадаємо, Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами.