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Неділя, 01.11.2020
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Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами (фото, відео)

Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами (фото, відео)
Оновлено 13:50 Сьогодні Телеграф

У Білорусі третій місяць тривають протести на тлі перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Силовики не припиняють розганяти мітингувальників.

Вранці 1 листопада на вулицях Мінська знову помітили спецтехніку. Її бачили на проспекті Незалежності, вулиці Калиновського, Партизанському проспекті, вулиці Першотравневій, проспекті Переможців, поруч зі стелою і на МКАД.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал TUT.BY.

"На майдані Незалежності люди в формі розставляють секції паркану", - йдеться в повідомленні.

 

Однак це не лякає протестувальників. Вони масово виходять на новий мітинг, який присвячують пам'яті жертв масових розстрілів і поховань репресованих органами НКВС в 1937-1940 роках, а також нинішній ситуації в країні.

Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"

Мітинг розпочнеться о 12:00. Вони пройдуть за маршрутом: Метро Парк Челюскінців - проспект Незалежності - Калиновського - Карбишева - Гамарника - Мірошниченко - урочище Куропати.

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Все по темі:

Минск, Білорусь, Олександр Лукашенко, Протести.

Автор:

Телеграф
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