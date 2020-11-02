Проросійський Додон програв перший тур виборів у Молдові

У неділю, 1 листопада, в Молдові відбулися вибори президента. Екзит-пол віддавав перемогу в першому турі чинного президента Ігорю Додону, який відрізняється своїми проросійськими поглядами, але після обробки 99,8% протоколів ситуація змінилася.

Згідно з офіційними даними виборчої комісії, з різницею в три відсотки в лідерах виявилася глава проєвропейської політсили Партія дії і солідарності Майя Санду. Вона набрала 36,10%, у Додона - 32,66%.

На третьому місці - Ренато Вусатий з «Нашої партії» з 16,91% голосів, кандидат від партії «Шор» Віолета Іванова - 6,50%. Решта кандидатів набрали менше 5% голосів.

Явка на виборах склала без малого 43%.

Найближчим часом буде призначений другий тур виборів. Він може відбутись 15 листопада.