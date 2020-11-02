Війна між Вірменією і Азербайджаном: стало відомо про загибель одного з керівників армії Карабаху

У Нагірному Карабаху донині не припиняються військові дії. Безліч людей гине під час боїв і обстрілів. Теж сталося і з заступником командувача армією оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, полковником Артуром Саркисяном, який загинув під час битви.

Про це поінформували в INTERFAX.RU.

За інформацією відомства Саркісян і один з командирів полковник Сергій Шакарян числяться в списку загиблих.

На фото: Артур Саркісян - Lenta.Ru.

Варто нагадати, що ще в понеділок прес-служба Міноборони НКР розповсюдила новий список з 11 військових, які загинули в боях з підрозділами ЗС Азербайджану в зоні карабаського конфлікту. У цьому списку були вказані імена Артура Саркісяна і Сергія Шакаряна. Про дату їх загибелі не повідомляється.

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