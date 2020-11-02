У Вірменії заявляють про обстріл із міста і показали кадри наслідків

Конфлікт у Нагірному Карабасі не припиняється досі. Військові сили Азербайджану обстріляли село Давид Бек на території Республіки Вірменія. Хоча офіційного підтвердження, що це Азербайджан поки не давалося.

Про це повідомили в телеграм каналі KarabakhRecords.

За попередніми, неперевіреними даними, загинув один місцевий житель.

Також в результаті обстрілу з азербайджанської сторони в селі Давид-Бек два жителя отримали поранення.

Очевидці поділилися відео кадрами з місця обстрілу.

Деталі інциденту, а також кількість постраждалих і жертв уточнюються фахівцями.

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