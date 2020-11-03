У Росії розповіли про плани Путіна передати владу дочці

Президент РФ Володимир Путін, який заявив що вже майже двадцять років роздумує над кандидатурою свого наступника, може вибрати ним свою дочку Катерину Тихонову

Про це розповів російський політичний аналітик Валерій Соловей.

"Визначення фігури наступника (Путіна - ред.) Переходить зараз в практичну площину. У списку можливих наступників, за досить надійною інформацією, 10-12 прізвищ. Не всі з них відомі", - розповів він.

Політолог зазначає, що однією з не відомих раніше кандидатур в "списку наступників Путіна" - дочка президента Катерина Тихонова.

"Сім'я президента вважає "престолонаслідування" ідеальним варіантом транзиту. Віват, Катерина Третя?", - говорить експерт.

За його словами, в Росії вже почалася підготовка до транзиту влади, про який останнім часом так багато розмов, увійшла в завершальну стадію.

"Це вже доконаний факт: Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону, який дозволить йому піти з поста президента і набути статусу довічного сенатора", - говорить він.