Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші

Жителі Росії масово продають пам'ятки комуністичного диктатора Володимира Леніна зі своїх міст. Іноді вартість досягає мільйонів рублів.

Про це пише Лента.ру.

За неофіційними даними на території РФ зараз знаходиться близько шести тисяч пам'яток, більше 400 знаходиться в Білорусі. В Україні їх нарахували 2500, ще близько 200 розміщені в інших країнах.

У матеріалі зазначено, що сайти з перепродажу речей пропонують великий асортимент пам'ятників і бюстів Леніна на будь-який смак і колір.

Наприклад, житель Владивостока виставив на продаж чотириметровий пам'ятник за 1,5 мільйона рублів.

Зазначається, що найдорожчим пам'ятником вождя виявилося виріб, виготовлений радянським скульптором Львом Кербелі: його вартість дорівнює 2,9 мільйона рублів.

"Панів з відсутністю коштів прохання не турбувати", - говорить опис товару.

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