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Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори

Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори
Оновлено 19:47 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Олександр Лукашенко гарантував громадянам Білорусі нові вибори і назвав умову для їх проведення.

Про це він заявив під час відвідування станцій третьої лінії мінського метро.

"На злобу дня. Деякі вимагають від нас нові вибори. Гарантую вам нові вибори. Тоді, коли ви ухвалите рішення. Гарантую", - заявив Лукашенко.

Також він не упустив можливості зробити випад в сторону Німеччини, 4 листопада прийняла резолюцію про підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та постраждалих від репресій громадян.

"Німці вчора турбувалися, аж в парламенті своєму ухвалили рішення. Для нас білорусів. Ви спочатку там у себе розберіться. У Польщі розберіться, вона ближче. І найголовніше, зажадають вони від американців провести нові повторні вибори. Ось я подивлюся, як німці зажадають від американців провести нові вибори ", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші.

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Білорусь, Олександр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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