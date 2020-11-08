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Азербайджанські війська дійшли до Шуші: гряде вирішальна битва за Карабах

Азербайджанські війська дійшли до Шуші: гряде вирішальна битва за Карабах
Оновлено 00:01 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Війна між Вірменією і Азербайджаном входить у вирішальну фазу. Війська Азербайджану вийшли на підступи до міста Шуша, який має стратегічну важливість для оборони Карабаху.

Про ситуацію у війні за невизнану "НКР" за станом на 7 листопада пише Медуза.

Видання повідомляє, що бої за Шушу даються важко для обох сторін - вірмени втратили занадто багато живої сили і техніки за останній місяць, але атакувати місто азербайджанським військам заважає навколишня місцевість.

"Вірмени спробують вибити спецназ противника з дороги Шуша - Лачін і з навколишніх лісів. У них немає іншого вибору. Якщо Вірменія і карабаська армія не зроблять успішний контрнаступ в найближчі дні, найважливіша лінія постачання буде втрачена; виникне загроза столиці невизнаної республіки - Степанакерт, який знаходиться в десятці кілометрів від Шуші. Утримати решту території буде неможливо, а надія на компромісне політичне рішення конфлікту буде остаточно втрачена ", - пише видання.

За даними видання, надій на успішне вирішення конфлікту для Вірменії та "НКР" залишається мало - обидві армії, судячи з усього, задіяли майже всі свої резерви, та й жоден великий контрнаступ вірменських сил не тільки не привів  до успіху, а й закінчувався великими втратами.

Втім, до втрати Шуші вірменська армія може продовжувати користуватися перевагою в рельєфі, тому що азербайджанській армії зі своєю важкою технікою складно наступати в горах.

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В останні дні Азербайджан не застосовує ударні БПЛА, що стали причиною величезних втрат для армії Карабаху. І хоч поки не цілком ясна причина цього, в армії Вірменії натякнули на якийсь "військовий секрет". Втім причина може бути у поганій погоді - низькій хмарності і тумані.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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