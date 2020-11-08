Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном

У Вірменії готуються відправити у відставку виконуючого обов'язки глави Служби національної безпеки Мікаела Амбарцумяна.
Як повідомляє телеграм-канал Sputnik Азербайджан, він пробув на цій посаді близько місяця.
"Президент указ ще не підписав, але документ на підпис вже отримав", - сказано в повідомленні.
У свою чергу Sputnik Вірменія заявляє, що наступником Амбарцумяна стане Армен Абазян.
Тим часом, в соцмережах з'явилися кадри того, як люди покидають Карабах і направляються до Вірменії
Так на відео нижче видно довгі черги з автомобілів на дорозі з Ханкенді / Степанакерта до Вірменії.
Дорога из Ханкенди в Армению pic.twitter.com/sFPJIo4BAF— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) November 8, 2020
У Баку ж люди вийшли на вулиці, святкуючи взяття міста Шуша.
Деякі з них танцюють на проїжджій частині.
Також було чути гудок від кораблів в порту Баку.
"Кораблі в бакинському порту дали гудки в честь взяття Шуші під контроль ВС Азербайджану", - сказано в повідомленні.
Крім того на вулицях Баку також помітили український прапор, вивішений у знак подяки за підтримку.
"Те, що називається - без зайвих слів", - сказано в повідомленні очевидців.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також встиг привітати азербайджанський народ із взяттям під контроль ЗС Азербайджану міста Шуша.
Як повідомлялося раніше, громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії.