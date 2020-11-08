Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном

У Вірменії готуються відправити у відставку виконуючого обов'язки глави Служби національної безпеки Мікаела Амбарцумяна.

Як повідомляє телеграм-канал Sputnik Азербайджан, він пробув на цій посаді близько місяця.

"Президент указ ще не підписав, але документ на підпис вже отримав", - сказано в повідомленні.

У свою чергу Sputnik Вірменія заявляє, що наступником Амбарцумяна стане Армен Абазян.

Тим часом, в соцмережах з'явилися кадри того, як люди покидають Карабах і направляються до Вірменії

Так на відео нижче видно довгі черги з автомобілів на дорозі з Ханкенді / Степанакерта до Вірменії.

Дорога из Ханкенди в Армению pic.twitter.com/sFPJIo4BAF — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) November 8, 2020

У Баку ж люди вийшли на вулиці, святкуючи взяття міста Шуша.

Деякі з них танцюють на проїжджій частині.

Також було чути гудок від кораблів в порту Баку.

"Кораблі в бакинському порту дали гудки в честь взяття Шуші під контроль ВС Азербайджану", - сказано в повідомленні.

Крім того на вулицях Баку також помітили український прапор, вивішений у знак подяки за підтримку.

"Те, що називається - без зайвих слів", - сказано в повідомленні очевидців.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також встиг привітати азербайджанський народ із взяттям під контроль ЗС Азербайджану міста Шуша.

Як повідомлялося раніше, громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії.