Де знаходиться Шуши, взятий Азербайджаном в Карабасі: карта і фото

У неділю, 8 листопада, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття міста Шуши, що знаходиться в 15 кілометрів від столиці ніким не визнаної "НКР" Степанакерта.

Шушу називають "ключем від Карабаху", він розташований на скелі, місто має стратегічне значення, оскільки надає армії, що захищається значну перевагу в рельєфі. Під час нинішнього конфлікту місто піддавалось численним артилерійським обстрілам.

28 років тому місто перейшло під контроль вірменських сил.

Місце розташування Шуші

Степанакерт (Ханкенді) знаходиться в 15 км на північ від Шуші

Місто має стратегічне значення також тому, що через нього проходить так звана "дорога життя" - дорога з'єднує Степанкерт з Вірменією.

"Телеграф" раніше писав про те, що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном.