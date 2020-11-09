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Азербайджан помилково збив російський військовий вертоліт над Вірменією: з'явилося відео

Азербайджан помилково збив російський військовий вертоліт над Вірменією: з'явилося відео
Оновлено 21:11 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

У мережі з'явилися кадри, на яких імовірно видно момент попадання ракети в російський бойовий вертоліт, збитий напередодні в Карабасі.

Відео призводить телеграм-канал "Раніше всіх".

"У мережі з'явилися ці кадри, очевидці стверджують, що на них зображений момент попадання ракети в російський Мі-24", - йдеться у підписі до відео.

Також він наводить фотографії з місця аварії.

У МЗС Азербайджану назвали те, що трапилося випадковістю і принесли вибачення.

Також в заяві йдеться про те, що в Баку готові виплатити компенсацію і запевняють, що трагічний інцидент не був спрямований проти військовослужбовців РФ.

"У межах напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було ухвалено рішення відкрити вогонь на поразку", - описали те, що трапилося в МЗС Азербайджану.

Як повідомлялося, у Мінську опозиція збирається на марш, влада вже стягує бронетехніку (фото і відео).

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Все по темі:

Азербайджан, Армения, Карабах, Росія.

Автор:

Телеграф
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