У Мінську опозиція збирається на марш, влада вже стягує бронетехніку (фото і відео)

У Білорусі вже третій місяць не вщухають протести проти влади Лукашенка. Представники опозиції організовують новий мітинг о 12:00 8 листопада в Мінську.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

"Мінчани пройдуть маршем центральними вулицями і проспектами міста, продемонструють собі і всім непохитність народної волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в центр Мінська силовики ввели бронетехніку напередодні нової акції опозиції.

Також повідомляється, що на вхід і вихід закриті всі станції третьої лінії, станції Жовтнева, Купаловська, Площа Перемоги, Немиті, Фрунзенська.

На цих станціях потяги не зупинятимуться. На станції Площа Леніна закритий вхід з боку Майдану Незалежності.

В інших містах - марші за власним планом, акції і різні флеш-моби.

Наприклад в Гродно теж збираються люди:

Нагадаємо, Олександр Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами.