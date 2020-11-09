Путін не посміє вплутуватися: озвучений прогноз щодо майбутньої війни між Вірменією та Азербайджаном

В історії зі збиттям російського Мі-24 на кордоні з Азербайджаном знайшли схожість зі збиттям російського Су-24 Туреччиною в Сирії.

Відповідну думку висловив журналіст Юрій Бутусов в Фейсбук.

"Азербайджанці збили російський бойовий вертоліт у Вірменії, за прикладом Туреччини, яка збила Су-24 в Сирії. Алієв і Ердоган показали Путіну, що готові покарати російські війська за підтримку противника, і впевнені, що у відповідь ударів не буде", - написав він.

Від відзначив той факт, що атака була здійснена далеко від зони бойових дій - на кордоні Нахічеванської області Азербайджану і Вірменії.

"Немає сумнівів, що атака в цьому районі не могла бути випадковістю - адже в тому районі ніяких бойових дій немає взагалі", - пише Бутусов.

На його думку, це був дуже потужний сигнал для Кремля, що Азербайджан за підтримки Туреччини не стане вагатися, якщо виникне необхідність вдарити по російським військам. Також він підкреслює, що атака сталася на війська учасника ОДКБ на території іншого учасника ОДКБ, з яким фактично йде війна.

"Якщо Росія не відповість ударом на удар, це буде сигналом - росіян можна збивати, потім відкупитися. Так було в Сирії, коли за наказом Ердогана над територією Сирії турки збили російський бомбардувальник Су-24", - написав Бутусов

Журналіст також упевнений, що Азарбейджан атакував, розуміючи, що відповіді не буде.

"Путін не посміє вплутатися у війну. Російські війська у Вірменії не можуть зупинити азербайджанську армію, а російську авіацію зупинять ВПС Туреччини. Росія скута війною в Україні, війною в Сирії, конфліктом в Грузії, в Молдові, Росія розпочала захоплення влади режимом Лукашенка в Білорусі. Росія занадто слабка, щоб вступити у відкриту війну. І Алієв демонстративно клацнув Путіна по носі. Росія не посміє втрутитися у війну. І Росія отримує урок - це більше не регіональна наддержава, яка може творити, що завгодно в пост-радянських країнах " , - підсумував Бутусов.

Як повідомлялося раніше, Азербайджан помилково збив російський військовий вертоліт над Вірменією.