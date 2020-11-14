"Лукаві му ** ки": в риториці Росії по Донбасу і Карабаху знайшли протиріччя

Російська націоналістична партія "Батьківщина" зробила неоднозначну заяву щодо Карабаху.

Про це написав журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський в Твіттер.

"Російська націоналістична партія" Батьківщина "підтримує Азербайджан у Карабахському конфлікті, тому що він відвойовує свою законну територію. А що ж тоді в Україні називаєте фашистами тих, хто бореться за територіальну цілісність?", - написав він, упрекнув керівництво партії в брехні і лукавстві .

Российская националистическая партия "Родина" поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте, потому что он отвоевывает свою законную территорию.



А что ж тогда в Украине называете фашистами тех, кто сражается за территориальную целостность? Лживые, двуличные мудаки pic.twitter.com/n8WWwMDz5X — Денис Казанський (@den_kazansky) November 14, 2020

Відзначимо, що засновником партії є діючий глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Ідеологія партії характеризується, як "ультраправа".

Раніше "Телеграф" писав, що Путін відправив у Карабах "миротворців", які до цього засвітилися на Донбасі.