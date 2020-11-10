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Путін відправив у Карабах "миротворців", які до цього засвітилися на Донбасі

Путін відправив у Карабах "миротворців", які до цього засвітилися на Донбасі
Оновлено 15:59 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

У Вірменії вже прибув перший літак ІЛ-76 з командуванням російських миротворців, які будуть відповідати за деескалацію карабахського кофлікту.

Про це повідомили в Міноборони РФ.

Тим часом волонтер-розслідувач InformNapalm Іраклі Комахідзе зазначив деякі цікаві деталі, пов'язані з військовими 15-ї ОМСБр із Самари, яких відправили на "миротворчу місію" в Карабах.

"З грудня 2005 року по листопад 2008 року" миротворча "бригада перебувала в зоні т.зв. грузино-абхазького конфлікту", - пише Комахідзе і нагадує, що саме ці військові брали участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

"З 2014 року 15" миротворча "засвітилася в операції по анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі, про що є чимало документальних підтверджень (як мінімум 15 публікацій з установкою особистостей" ветеранів Донбасу ")", - додав він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 11 листопада прем'єр Вірменії Нікол Пашинян разом з президентами Азербайджану та Росії Ільхамом Алієвим і Володимиром Путіним підписав домовленість, згідно з якою бойові дії на території Карабаху припиняються, тим самим визнавши поразку.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Росія, миротворці, Вірменія, Іраклі Комахідзе.

Автор:

Телеграф
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