Якщо ти слабкий і тільки чекаєш допомоги, то тебе розіграють сильніші гравці: чи може Україна повторити долю Вірменії

У ніч на вівторок, 10 листопада, було оголошення про завершення війни в Нагірному Карабасі. Відповідну заяву підписали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президентом РФ Володимир Путін. На спірні території вводять миротворців.

Ситуацію для «Телеграфа» оцінив експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса.

«Головні вигодонабувачі із ситуації - Росія і Туреччина. Все сталося саме так, оскільки до цього все йшло з самого початку. Туреччина ставила перед собою завдання вийти на двосторонній формат переговорів з Росією через силову зміну статус-кво. Росія з середини жовтня фактично погодилася з цією пропозицією. І тоді і з'явився "план Лаврова" по миротворцям », - зазначає експерт.

На його думку, в найближчі тижні будуть гойдалки, пов'язані зі спробою негативно налаштованих по відношенню до угоди вірмен зірвати перемир'я.

«Не виключена і подібна реакція від деяких азербайджанців. Росія і Туреччина будуть "заземляти" угоду в найближчі тижні, розгортаючи миротворчі контингенти і приступаючи до виконання своїх обов'язків щодо відведення сил, - каже Ілля Куса. - Головний висновок з цієї ситуації для України: якщо ти квола, нездатна себе захищати і тільки чекаєш допомоги ззовні, то в підсумку тебе прийдуть і розіграють сильніші гравці. На сьогодні Україна цілком може виявитися в ролі Вірменії в іграх зовнішніх сил».

На думку експерта Ігара Тишкевича, в ситуації, що склалася Туреччина посилить свій вплив на Азербайджан і Грузію, а РФ - на Вірменію. Є й пряма загроза для України і Білорусі, так як Кремль буде демонструвати, що має "успішний кейс" вирішення конфлікту при своєму "втручанні / посередництві".