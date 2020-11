Кінець війни: що відомо про ситуацію навколо Нагірного Карабаху 10 листопада

Вірменія і Азербайджан за посередництва Росії домовилися про закінчення війни в Нагірному Карабасі з півночі 10 листопада.

Угоду підписували по відеозв'язку президенти Росії і Азербайджану Володимир Путін та Ільхам Алієв; прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян був відсутній. Однак першим про домовленість повідомив саме Пашинян: в його фейсбуці з'явився запис про те, що він пішов на угоду «в результаті глибокого аналізу військової ситуації <...> і виходячи з переконання, що це найкраще рішення в ситуації, що склалася».

«Аналіз військової ситуації» - справді важкої для вірменських сил - і тексту договору показує, що він може де-факто врятувати невизнану республіку. Путін заявив, що угода «піде на користь всім».

Основні пункти договору:

He smiles and says no status for Nagorno Karabakh:

"I offered them autonomy but they insisted on independence. Hey Pashinyan, what about now? No words of it there!" pic.twitter.com/97lBiXxDRf

— Cavid ⛧ (@cavidaga) November 9, 2020