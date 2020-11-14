Ціна "русского мира": в мережі показали відео дороги на Шуші в Карабасі

У мережі показали шокуючі кадри, зняті по шляху в Шушу.

На відео, зробленому журналістами Reuters на дорозі Лачін-Ханкенді і оприлюдненому в Твіттер видно, як на узбіччі лежать сотні трупів вірменських військових.

"Це і є наслідки договору з т.зв. русскім міром. Воістину - домовленості з Росією, не варті навіть паперу, на якому вони викладені", - йдеться в пості (ймовірно, автор має на увазі домовленості між Вірменією і РФ в рамках ОДКБ) .

Увага, на відео присутні шокуючі кадри!

По дороге в Шушу.

Это и есть последствия договора с т.н. русским миром. Поистине - договорённости с Россией ,не стоят даже бумаги ,на которой они изложены... pic.twitter.com/nXDRgp6277 — Александр_Владимирович (@Serbia_777) November 14, 2020

Очевидно, що навіть після закінчення бойових дій ніхто не має наміру їх прибирати.

Також на кадри потрапили російські реактивні системи залпового вогню, які були доставлені в регіон разом з "миротворцями".

Як повідомлялося раніше, в риториці Росії по Донбасу і Карабаху знайшли протиріччя.