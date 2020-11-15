Спалені будинки і спиляні дерева: що залишається в Карабасі після відходу вірмен

Вірмени, які йдуть з Нагірного Карабаху спалюють за собою будинки і рубають дерева.

Своїми спостереженнями поділився фотокореспондент Зураб Джавахадзе, який став спостерігав за ситуацією в селі Дадіванк, де розташований однойменний храм.

"З села виїхали ще не всі, деякі сусіди пиляють плодові дерева, інші розбирають будинки, і вантажать в старі ЗІЛи, все що можна відвести: дах, меблі, віконні рами, навіть підлогу і ту вітдирають, і відвозять. Вірмени, які залишилися в селі обіцяли о десятій вечора спалити дотла обдерті будинки, щоб жодна будівля не дісталася азербайджанцям навіть в такому вигляді. Лише попелище ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що в мережі вже з'явилися відео, на яких зображено, як вірмени спалюють будинки, перед відходом з регіону.

Додамо, що Вірменія попросила в Азербайджану відстрочки для виведення своїх військ з Кельбаджарського району, в якому знаходиться село Дадіванк.

Тепер у вірмен є час до 25 грудня, щоб покинути регіон.

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